Mascherine: resta l’obbligo sul lavoro, non negli uffici pubblici (Di giovedì 5 maggio 2022) Il governo ribadisce la linea della prudenza e conferma fino al 30 giugno prossimo, nei luoghi di lavoro, il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto da governo e parti sociali il 6 aprile 2021 che prevede, tra le altre cose, l’uso obbligatorio delle Mascherine “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”. Confermate quindi tutte le misure di protezione previste: le Mascherine continueranno ad essere fornite dai datori di lavoro come Dispositivo di Protezione Individuale e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate così come i Comitati Aziendali o territoriali/settoriali continueranno a svolgere un importante ruolo attivo. Il protocollo La decisione è stata presa dal ministero del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 maggio 2022) Il governo ribadisce la linea della prudenza e conferma fino al 30 giugno prossimo, nei luoghi di, il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto da governo e parti sociali il 6 aprile 2021 che prevede, tra le altre cose, l’uso obbligatorio delle“in tutti i casi di condivisione degli ambienti di, al chiuso o all’aperto”. Confermate quindi tutte le misure di protezione previste: lecontinueranno ad essere fornite dai datori dicome Dispositivo di Protezione Individuale e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate così come i Comitati Aziendali o territoriali/settoriali continueranno a svolgere un importante ruolo attivo. Il protocollo La decisione è stata presa dal ministero del ...

