Mafia, sciolto per infiltrazioni il comune di Torre Annunziata (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha sciolto il comune di Torre Annunziata (Napoli) per infiltrazioni mafiose. Lo riferiscono fonti di governo presenti alla riunione. “E’ stato un atto dovuto la decisione adottata oggi dal Consiglio dei ministri di sciogliere per infiltrazioni mafiose il comune di Torre Annunziata – afferma Sandro Ruotolo, senatore del gruppo misto -. Un’amministrazione già colpita da inchieste e arresti per gravi fatti di corruzione. L’ex vicesindaco e assessore alla legalità, Lorenzo Diana – ricorda Ruotolo – chiamato a bonificare quella impervia palude burocratica, fu indotto, dopo soli 5 mesi, a rassegnare le dimissioni. A Torre Annunziata è tempo di dare un segnale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri haildi(Napoli) permafiose. Lo riferiscono fonti di governo presenti alla riunione. “E’ stato un atto dovuto la decisione adottata oggi dal Consiglio dei ministri di sciogliere permafiose ildi– afferma Sandro Ruotolo, senatore del gruppo misto -. Un’amministrazione già colpita da inchieste e arresti per gravi fatti di corruzione. L’ex vicesindaco e assessore alla legalità, Lorenzo Diana – ricorda Ruotolo – chiamato a bonificare quella impervia palude burocratica, fu indotto, dopo soli 5 mesi, a rassegnare le dimissioni. Aè tempo di dare un segnale di ...

