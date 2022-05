Madonna scrive a Papa Francesco: “Incontriamoci, non bestemmio. Ho delle questioni importanti di cui discutere” (Di giovedì 5 maggio 2022) Madonna spiazza tutti ancora una volta. La cantante, qualche ora fa, ha scritto un messaggio via Twitter, rivolgendosi direttamente a Papa Francesco. “Ciao @Pontifex Francesco. Sono una buona cattolica. Lo giuro! Voglio dire, non bestemmio! Sono passati alcuni decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarci un giorno per discutere di alcune questioni importanti? Sono stato scomunicata 3 volte. Non mi sembra giusto. Cordiali saluti Madonna”. La cantante non ha specificato gli argomenti di cui vuole parlare con Bergoglio, eppure il tweet è diventato virale in poco tempo. Il rapporto tra Madonna e la Chiesa è sempre stato conflittuale, reso irreparabile nel 1989, con l’uscita del video di Like a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022)spiazza tutti ancora una volta. La cantante, qualche ora fa, ha scritto un messaggio via Twitter, rivolgendosi direttamente a. “Ciao @Pontifex. Sono una buona cattolica. Lo giuro! Voglio dire, non! Sono passati alcuni decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarci un giorno perdi alcune? Sono stato scomunicata 3 volte. Non mi sembra giusto. Cordiali saluti”. La cantante non ha specificato gli argomenti di cui vuole parlare con Bergoglio, eppure il tweet è diventato virale in poco tempo. Il rapporto trae la Chiesa è sempre stato conflittuale, reso irreparabile nel 1989, con l’uscita del video di Like a ...

