La Salernitana ora è padrona del proprio destino (Di giovedì 5 maggio 2022) Di Fabio Setta SALERNO – La strada è ancora lunga ma questa squadra è destinata comunque a restare nella storia della Salernitana. A tre giornate dal termine, una squadra che sembrava spacciata, già condannata e retrocessa, per la prima volta in questa stagione è in zona salvezza ed ora è padrona del proprio destino. La vittoria contro il Venezia, sofferta come poche, la quarta nelle ultime cinque gare, in tal senso è stata fondamentale. L’operazione sorpasso sul Cagliari è stata portata a termine, lottando con il cuore e con i denti. Anche perché non è stata sicuramente la miglior Salernitana della gestione Nicola. La posta in palio, altissima, la pressione, l’opportunità di uscire per la prima volta dalla zona rossa della classifica, hanno inevitabilmente condizionato la formazione granata. ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 5 maggio 2022) Di Fabio Setta SALERNO – La strada è ancora lunga ma questa squadra è destinata comunque a restare nella storia della. A tre giornate dal termine, una squadra che sembrava spacciata, già condannata e retrocessa, per la prima volta in questa stagione è in zona salvezza ed ora èdel. La vittoria contro il Venezia, sofferta come poche, la quarta nelle ultime cinque gare, in tal senso è stata fondamentale. L’operazione sorpasso sul Cagliari è stata portata a termine, lottando con il cuore e con i denti. Anche perché non è stata sicuramente la migliordella gestione Nicola. La posta in palio, altissima, la pressione, l’opportunità di uscire per la prima volta dalla zona rossa della classifica, hanno inevitabilmente condizionato la formazione granata. ...

Advertising

cmdotcom : La Salernitana vince ancora, Nicola supera il Cagliari e ora sarebbe salvo: 2-1 al Venezia quasi spacciato… - TuttoMercatoWeb : L'accusa di Spinelli: 'Nasca pilotò la Salernitana di Lotito contro di me e ora la Lazio' - ParliamoDiNews : Salernitana, tre punti per accarezzare il sogno: Venezia ko, una corsa incredibile. E ora... – Libero Quotidiano… - UgoBaroni : RT @cmdotcom: La Salernitana vince ancora, Nicola supera il Cagliari e ora sarebbe salvo: 2-1 al Venezia quasi spacciato #SalernitanaVenezi… - fedelion1 : @circondatodiblu Io spero davvero con tutto il cuore che ste scelte da pazzi non ci costino l’esistenza. Ora ci toc… -