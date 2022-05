Juve, Bernardeschi come Dybala? (Di giovedì 5 maggio 2022) Federico Bernardeschi potrebbe seguire le tracce di Paulo Dybala e lasciare la Juventus a giugno, quando scadrà il contratto. come racconta... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Federicopotrebbe seguire le tracce di Pauloe lasciare lantus a giugno, quando scadrà il contratto.racconta...

Advertising

zazoomblog : Juve Bernardeschi come Dybala? - #Bernardeschi #Dybala? - piescic : @ninersmessimale @MauroOldani Se la Juve riesce a vendere (quindi farsi dare soldi) gente come Rabiot, Bernardeschi… - sportli26181512 : Juve, Bernardeschi come Dybala?: Federico Bernardeschi potrebbe seguire le tracce di Paulo Dybala e lasciare la Juv… - ClaudioAgos : RT @Autocontrollo1: È cominciata la settimana che porta a Juve-Inter. Ecco a voi il menù: Ieri: Lite Vlahovic- Allegri. Oggi: Dybala all… - Antonelakycyku : @SCUtweet Vogliamo continuare ad avere una squadra mediocre con giocatori mediocri perchè si abbassano l'ingaggio?!… -