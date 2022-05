Israele, attacco a Elad: almeno 3 morti e 4 feriti. 'Assalitori con armi da fuoco e ascia' (Di giovedì 5 maggio 2022) Ultim'ora Roma, 5 maggio 2022 - attacco in Israele : almeno tre persone sono rimaste uccise e 4 gravemente ferite a Elad , città di ultra - ortodossi. Come riporta Haaretz, la polizia sta indagando la ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Ultim'ora Roma, 5 maggio 2022 -intre persone sono rimaste uccise e 4 gravemente ferite a, città di ultra - ortodossi. Come riporta Haaretz, la polizia sta indagando la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tre morti e almeno 6 feriti, di cui 4 gravi, e di questi 2 in fin di vita: è un primo bilancio di un attacco - nel… - fattoquotidiano : Israele, attacco terroristico a Elad: tre morti. La polizia: “Ci son due aggressori in fuga” - anperillo : RT @RaiNews: I video della rete sull'attacco terroristico a Elad raccolti in questo articolo #Israele #israel - telodogratis : Attacco in Israele, tre morti. Nel giorno dell’Indipendenza - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Israele: Attacco terroristico a #Elad. Ci sono almeno 3 vittime e numerosi feriti. Sembra che i terroristi siano 2, un… -