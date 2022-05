Inzaghi: 'Con l'Empoli gara insidiosa, verranno un po' a meno tattica e tecnica' (Di giovedì 5 maggio 2022) "Le motivazioni faranno la differenza". Se c'è un aspetto che Simone Inzaghi vuole sottolineare alla vigilia di Inter - Empoli, è senza dubbio questo. Le dichiarazioni al sito del club battono infatti ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 5 maggio 2022) "Le motivazioni faranno la differenza". Se c'è un aspetto che Simonevuole sottolineare alla vigilia di Inter -, è senza dubbio questo. Le dichiarazioni al sito del club battono infatti ...

Advertising

ParmeshSriv : RT @InterHubOff: ??#Inzaghi: “Felice della prestazione di Udine, non era semplice. La squadra ha dimostrato grande personalità e determinazi… - yassine01937035 : RT @AndreaBricchi77: Ditemi che è fake. Vi prego, garantitemi che questo NON è l'arbitro che Domenica arbitrerà il Milan (e che l'ha già ar… - Angelredblack1 : RT @AndreaBricchi77: Ditemi che è fake. Vi prego, garantitemi che questo NON è l'arbitro che Domenica arbitrerà il Milan (e che l'ha già ar… - TV7Benevento : Calcio: Inzaghi, 'facciamo la corsa su di noi e non sul Milan, dobbiamo dare il 120%' - - sportli26181512 : Inzaghi: 'Con l'Empoli gara insidiosa, verranno un po' a meno tattica e tecnica': Inzaghi: 'Con l'Empoli gara insid… -