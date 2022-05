Inter-Empoli, Andreazzoli in conferenza stampa: “La salvezza il nostro scudetto” (Di giovedì 5 maggio 2022) Aurelio Andreazzoli in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Empoli, match della trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022 Giornata di vigilia per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli che domani affronterà l’Inter allo stadio Giusepe Meazza di Milano nella diciassettesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. L’allenatore degli azzurri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Bisogna partire dalla salvezza. Purtroppo non è arrivata domenica, ma dal divano lunedì. Empoli finalmente salvo matematicamente, quali sono le sensazioni?Le emozioni sono forti nel momento che arrivano, poi si smaltiscono. Si ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Aurelioinalla vigilia di, match della trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022 Giornata di vigilia per l’di Aurelioche domani affronterà l’allo stadio Giusepe Meazza di Milano nella diciassettesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. L’allenatore degli azzurri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. Bisogna partire dalla. Purtroppo non è arrivata domenica, ma dal divano lunedì.finalmente salvo matematicamente, quali sono le sensazioni?Le emozioni sono forti nel momento che arrivano, poi si smaltiscono. Si ...

