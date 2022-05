Il presidente del Mariupol calcio: “Così sono fuggito dall'inferno. Torneremo più forti di prima” (Di giovedì 5 maggio 2022) «Il destino della nostra squadra è strettamente e indissolubilmente legato al destino della nostra città. Quando finirà la guerra, Torneremo più forti di prima». È la promessa di Andriy Sanin, vicepresidente del Fc Mariupol, il club della città sul mar d'Azov da settimane sotto assedio. Ormai sembra passato un secolo, ma prima del 24 febbraio proprietà e dirigenti parlavano di grandi progetti. «Eravamo ottimisti sul futuro», racconta Sanin a LaPresse. «Uno staff eccellente, un impianto sportivo tra i più moderni del paese, l'academy in grande crescita. Il sogno era la qualificazione all'Europa League». Sanin viveva a Mariupol dal 2017, con la moglie Tetyana e il figlio di 10 anni, Artem. «Un'esistenza tranquilla e felice che, dopo l'attacco, cambia radicalmente», dice. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) «Il destino della nostra squadra è strettamente e indissolubilmente legato al destino della nostra città. Quando finirà la guerra,piùdi». È la promessa di Andriy Sanin, vicedel Fc, il club della città sul mar d'Azov da settimane sotto assedio. Ormai sembra passato un secolo, madel 24 febbraio proprietà e dirigenti parlavano di grandi progetti. «Eravamo ottimisti sul futuro», racconta Sanin a LaPresse. «Uno staff eccellente, un impianto sportivo tra i più moderni del paese, l'academy in grande crescita. Il sogno era la qualificazione all'Europa League». Sanin viveva adal 2017, con la moglie Tetyana e il figlio di 10 anni, Artem. «Un'esistenza tranquilla e felice che, dopo l'attacco, cambia radicalmente», dice. ...

