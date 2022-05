Il New York Time: gli Usa hanno fornito a Kiev i dati per uccidere i generali russi (Di giovedì 5 maggio 2022) Dietro all’uccisione di molti altissimi generali russi – 12 fino a questo momento – c’è l’intelligence Usa che sta fornendo a getto continuo, rivela il New York Times citando alti funzionari statunitensi, a Kiev le loro posizioni geolocalizzandoli con precisione sul campo di battaglia e fornendo di fatto i dati di intelligence e le coordinate geografiche per l’artiglieria ucraina e i droni donati a Zelensky dal Pentagono. L’amministrazione Usa ha cercato di mantenere segreta gran parte dell’intelligence sul campo di battaglia, per paura che venga vista come un’escalation e provochi il presidente russo inducendolo a dare il via ad una guerra più ampia. Washington ha assicurato a Kiev dati relativi ai previsti movimenti di truppe russe oltre alla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Dietro all’uccisione di molti altissimi– 12 fino a questo momento – c’è l’intelligence Usa che sta fornendo a getto continuo, rivela il News citando alti funzionari statunitensi, ale loro posizioni geolocalizzandoli con precisione sul campo di battaglia e fornendo di fatto idi intelligence e le coordinate geografiche per l’artiglieria ucraina e i droni donati a Zelensky dal Pentagono. L’amministrazione Usa ha cercato di mantenere segreta gran parte dell’intelligence sul campo di battaglia, per paura che venga vista come un’escalation e provochi il presidente russo inducendolo a dare il via ad una guerra più ampia. Washington ha assicurato arelativi ai previsti movimenti di truppe russe oltre alla ...

