Facilità di accesso e servizi eccellenti | i passeggeri promuovono ancora l’aeroporto di Orio

Orio al Serio. La periodica indagine sull'indice di gradimento da parte dell'utenza aeroportuale, che rientra nel programma ASQ di Airports Council International (ACI) World e coinvolge 300 tra i più importanti aeroporti a livello mondiale, conferma, sulla base dei dati del 1° trimestre 2022, le ottime valutazioni assegnate dai passeggeri all'aeroporto di Milano Bergamo e che hanno contribuito ad ottenere nel 2021 il riconoscimento di migliore aeroporto europeo nella fascia tra i 5 ed i 15 milioni di passeggeri annui. I passeggeri dell'aeroporto di Milano Bergamo pongono a livello di assoluta eccellenza nel panorama italiano la soddisfazione per i servizi di tipo business, la Facilità con cui si raggiunge l'aeroporto, l'agevole accesso al terminal ed alle sue diverse aree, la chiarezza dei tabelloni informativi aggiornati in tempo reale su ogni fase del volo.

World Password Day, consigli per una password robusta: ricordare quanto sia importante una politica accorta nella scelta delle nostre chiavi d'accesso. Tra le password più comuni aiuta soprattutto i malintenzionati che possono ricostruirle con relativa facilità. Da Sibari a Matera, nasce la "Carta" che facilita l'accesso al patrimonio storico-culturale della fascia jonica