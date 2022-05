Don Matteo 13 | ritorna il colonello Anceschi? Flavio Insinna di nuovo a Spoleto

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 5 maggio 2022) Continuano le avventure di Don, che quest'anno è arrivato al suo 13esimo capitolo. Un capitolo destinato ad entrare nella storia della tv italiana, in quanto ci sono stati alcuni eventi memorabili. Parliamo non solo dell'uscita di scena del parroco interpretato da sempre dall'attore Terence Hill e dell'ingresso di Raoul Bova nei panni di Don Massimo, ma anche dell'acclamato ritorno di, interpretato da. Il conduttore de L'Eredità, nonostante i suoi molteplici impegni, è riuscito a ritagliarsi del tempo per rivestire nuovamente i famigerati panni da ufficiale dei carabinieri. Il suo ritorno è stato fin troppo breve (soltanto nella prima puntata) e i telespettatori continuano a domandarsi se ilritornerà di ...