Covid | Cunial Misto mostra in aula ' kit di sopravvivenza | acqua santa | aglio e paletti'

Roma, 5 mag (Adnkronos) - "A proposito, io mi sono portata un kit di sopravvivenza: vi consiglio di starmi molto lontano, perché ho qui con me acqua santa, aglio e paletti". Sara Cunial ha mostrato in aula alla Camera il suo 'kit di sopravvivenza', terminando il suo intervento prima del voto dell'ultimo Dl Covid mostrando una bottiglia di acqua santa, una testa d'aglio e un paletto. "Grazie per aver utilizzato i soldi degli italiani per comprare dalle partecipate di Stato ciò che davvero è necessario per la nostra sussistenza: salute, cultura e benessere, le benedette armi offensive, identità digitale, 5G, inceneritori, vaccini, insomma tutti beni di ..."

