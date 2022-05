Conte vuole far cadere Draghi e puntare sul pacifismo per salvare i Cinquestelle (Di giovedì 5 maggio 2022) Ormai è chiaro che Giuseppe Conte ha scelto la strada del logoramento del governo di cui fa parte. Basta guardarlo. Appena gli nomini Mario Draghi scatta quasi come quando gli facevi il nome di Matteo Renzi. Dopo la polemica sugli armamenti e la dissociazione sul il termovalorizzatore di Roma, ieri l’avvocato del popolo ha accusato apertamente il presidente del Consiglio – mai l’aveva fatto così esplicitamente – di essere un ambiguo, uno che prima approva i provvedimenti e poi li critica (riferendosi alla botta di Draghi al superbonus voluto dai grillini) e ha sfidato tutti a chiedere apertamente l’estromissione del M5s dall’esecutivo, mentre nel pomeriggio l’astuto sottosegretario agli Esteri nonché fervido russofilo, Manlio Di Stefano, ha fatto notare che senza i grillini non c’è una maggioranza: mettete i puntini in fila e otterrete ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 5 maggio 2022) Ormai è chiaro che Giuseppeha scelto la strada del logoramento del governo di cui fa parte. Basta guardarlo. Appena gli nomini Marioscatta quasi come quando gli facevi il nome di Matteo Renzi. Dopo la polemica sugli armamenti e la dissociazione sul il termovalorizzatore di Roma, ieri l’avvocato del popolo ha accusato apertamente il presidente del Consiglio – mai l’aveva fatto così esplicitamente – di essere un ambiguo, uno che prima approva i provvedimenti e poi li critica (riferendosi alla botta dial superbonus voluto dai grillini) e ha sfidato tutti a chiedere apertamente l’estromissione del M5s dall’esecutivo, mentre nel pomeriggio l’astuto sottosegretario agli Esteri nonché fervido russofilo, Manlio Di Stefano, ha fatto notare che senza i grillini non c’è una maggioranza: mettete i puntini in fila e otterrete ...

