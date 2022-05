Basf: vendite Italia 2021 salgono a 2,28 miliardi (+41,6%) (Di giovedì 5 maggio 2022) Un giro d'affari di oltre due miliardi di euro, con le vendite in Italia che nel 2021 hanno raggiunto quota 2,288 miliardi di euro, in crescita del 41,6 per cento rispetto all'anno precedente. Sono i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) Un giro d'affari di oltre duedi euro, con leinche nelhanno raggiunto quota 2,288di euro, in crescita del 41,6 per cento rispetto all'anno precedente. Sono i ...

