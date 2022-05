Aeroporto Trapani Birgi | simulato incidente aereo con centinaia di mezzi e persone FOTO

(Di giovedì 5 maggio 2022) Nella notte del 5 maggioall’dicondi. Per questo Piano di Emergenza Aeroportuale, coinvolti anche gli studenti dell’istituto aeronautico di, insegnanti, genitori e droni.dianimeranno l’dinella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 maggio. Dopo due anni di sospensione a causa delle misure di prevenzione anti Covid riprende, infatti, la rituale esercitazione per provare il Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA). Saràun...

