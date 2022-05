“Vorrei viverlo fuori”. E lui conferma: lasciano insieme UeD (Di mercoledì 4 maggio 2022) UeD, grosse emozioni nella puntata andata in onda mercoledì 4 maggio: due protagonisti di quello che fu il Trono Over hanno lasciato il programma insieme. Inizialmente Maria De Filippi li ha chiamati al centro dello studio dove hanno parlato della loro conoscenza e delle loro sensazioni, anche se non è mancata un’accesa discussione con gli opinionisti. “Ci siamo vissuti tanto, da coppia. Ho festeggiato il compleanno con lui e i miei amici. Quando presento una persona per me è importante, così come invitarlo a cena a casa. Ho fatto la casalinga” ha detto la dama per lasciare poi la parola al suo cavaliere. UeD, Diego e Aneta lasciano lo studio insieme “Non ho paura, ma è un discorso di consapevolezza – ha detto Diego Tavani ad Aneta – Ci siamo incontrati tanto, vivendola è uscito fuori il fuoco. Ora c’è la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) UeD, grosse emozioni nella puntata andata in onda mercoledì 4 maggio: due protagonisti di quello che fu il Trono Over hanno lasciato il programma. Inizialmente Maria De Filippi li ha chiamati al centro dello studio dove hanno parlato della loro conoscenza e delle loro sensazioni, anche se non è mancata un’accesa discussione con gli opinionisti. “Ci siamo vissuti tanto, da coppia. Ho festeggiato il compleanno con lui e i miei amici. Quando presento una persona per me è importante, così come invitarlo a cena a casa. Ho fatto la casalinga” ha detto la dama per lasciare poi la parola al suo cavaliere. UeD, Diego e Anetalo studio“Non ho paura, ma è un discorso di consapevolezza – ha detto Diego Tavani ad Aneta – Ci siamo incontrati tanto, vivendola è uscitoil fuoco. Ora c’è la ...

Advertising

Lordskary : Immagina da quando ti stresso e te sei ancora disposta a sopportarmi. E di questi c'è un anno indietro ancora. Tutt… - Sogno_Danzante : @ghezzi77 È comunque una cosa tutta vostra che vi invidio mentre per noi è un limite e lo si vede anche nella diver… - SettimanaS : TANTI AUGURI A... RENATO BLONDI 'Vorrei vedere più passione e divertimento nel calcio, e non viverlo come un second… - marti7even : RT @rossana_1373: Vorrei avere la penna di @sonodeddy ,solo per un momento,per raccontare le emozioni di un suo concerto. Ma non ci sono pa… - sononoee : RT @rossana_1373: Vorrei avere la penna di @sonodeddy ,solo per un momento,per raccontare le emozioni di un suo concerto. Ma non ci sono pa… -