Villarreal | Rulli come Donnarumma | crollo in mezzora | il Liverpool rimonta e va in finale di Champions

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilbatte il3-2 in Spagna e conquista ladi. Per 45' i tifosi delsognano ad occhi aperti ma nella ripresa devono fare i conti con l'amara realtà che vede ladele la qualificazione alladiper i Reds che vincono 3-2 in. La squadra di Emery parte forte e spaventa il. Dia segna dopo soli 3'. La formazione di Klopp fatica e incassa la seconda rete al 41' da Coquelin. La doppia sfida torna clamorosamente in parità dopo il 2-0 di Anfield. Nel secondo tempo, però, il portiere di casa"imita" Gigionella sciagurata gara tra Real Madrid e Psg e con un paio di ...

Advertising

il_Paride : RT @AndreaInterNews: Forse non tutti sanno che Geronimo #Rulli, portiere argentino del #Villarreal, ha origini italiane. Precisamente pugli… - OdeonZ__ : Villarreal-Liverpool, le pagelle: Rulli, errore da 5. Diaz cambia la partita: 7,5 - andrealoca77 : La tripletta di Rulli ha affondato il Villarreal. Che comunque abbiamo ampiamente sottovalutato, aprendo la porta al disastro. - ilcirotano : Villarreal-Liverpool, le pagelle: Rulli, errore da 5. Diaz cambia la partita: 7,5 - - infoitsport : Liverpool in finale di Champions, Rulli spezza il sogno del Villarreal: i giustizieri della Juve eliminati da chi h… -

Il pasticcio finale diregala il 3 - 2 definitivo a Sadio Mane , e frantuma le speranze della ... Il Liverpool è la prima finalista della Champions League 2021/22, ma ilè stata la vera ...Ma passa un minuto e arriva il pari: Alexander - Arnold scodella in area, Luis Diaz sorprende la difesa alle spalle e di testa superaancora tra le gambe per il 2 - 2. Ilaccusa il ...poco dopo Mané in campo aperto sfrutta un’uscita avventurosa di Rulli per incassare a porta sguarnita. Nel finale l’espulsione di Capoue non cambia la storia del match. Per il Villarreal è la fine di ...Il pronostico alla fine è stato rispettato, ma il Liverpool ha dovuto faticare e non poco contro un Villarreal battagliero. La squadra di Emery ha confermato il suo valore, e dopo aver eliminato ...