"Un enorme buco sul sedere": scandalo Kim Kardashian, sul red carpet si presenta così | Video (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Met Gala è uno degli eventi mondani più importanti e conosciuti al mondo. Anche quest'anno non ha deluso le aspettative, con Chiara Ferragni e Fedez tra i rappresentanti dell'Italia. Ma ovviamente non sono mancate le star internazionali, a partire dall'attrice Blake Lively, il cui cambio di abito sul red carpet ha incantato tutti. Non si può dire lo stesso di Kim Kardashian, che è finita al centro di diverse polemiche per aver indossato l'iconico vestito di Marilyn Monroe nonostante non gli entrasse. Di conseguenza ha rischiato di rovinarlo, attirando le critiche di molti esperti di moda. Non riuscendo a chiudere la zip di quel vestito, pur di indossarlo al Set Gala la Kardashian lo ha lasciato aperto, coprendo il sedere con una pelliccia bianca. Sui social circola anche un ...

