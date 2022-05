Advertising

Nazione_Sarzana : Un compleanno speciale per la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra - cobiegom : Oggi speciale di compleanno ?? - Giulia97_u : RT @tvstellare: Licia: “ieri era il compleanno di una persona speciale” Ilary: “sì, era il mio” #isola - arcocielo : RT @Animalistiitaly: Un augurio speciale al nostro amico @JackLucchetti per il suo compleanno ?? Testimonial di varie campagne di sensibiliz… - d0ntcallhimbaby : RT @tvstellare: Licia: “ieri era il compleanno di una persona speciale” Ilary: “sì, era il mio” #isola -

LA NAZIONE

Uno spettacolo degli Evasi Castelnuovo Magra (La Spezia) 4 Maggio 2022 - La compagnia degli Evasi, il gruppo teatrale di Castelnuovo Magra, compie 20 anni di attività e per laricorrenza riprende la serie di eventi che da tempo ne caratterizzano il lavoro, fatto di passione, impegno e tanti successi riscossi in tanti concorsi. Sono previsti nuovi incontri ...Il 3 aprile, ai suoi auguri dia Miguel Bosè 'un uomo' qualcuno aveva commentato 'gli uomini speciali, sono sempre gli altri e non quello che è accanto a voi donne'. E lei aveva ... Un compleanno speciale per la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra Spettacoli e Cultura - Buon compleanno' all'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Per indossarlo Kim ha svolto un programma speciale di dimagrimento che l'ha portata a ... ...Castelnuovo Magra (La Spezia) 4 Maggio 2022 - La compagnia degli Evasi, il gruppo teatrale di Castelnuovo Magra, compie 20 anni di attività e per la speciale ricorrenza riprende la serie di eventi che ...