Ucraina: quelli che invocano il bavaglio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Pare strano che chi dice di voler difendere la libertà e la democrazia di un Paese aggredito poi invochi la censura. Per impedire che opinioni diverse trovino spazio su giornali e tv. Non conosco il professor Alessandro Orsini. Prima che diventasse famoso per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina e venisse conteso dai talk show, di lui avevo letto qualche commento sui giornali e sfogliato uno studio sulle ragioni ideologiche del terrorismo. L'ultimo suo libro, Viva gli immigrati, un'opera in cui sostiene la tesi che la gestione dei flussi nel Mediterraneo sia una grande opportunità per il nostro Paese, avevo invece preferito lasciarlo sullo scaffale, in quanto l'idea non mi era parsa originalissima, ma in linea con la teoria che gli extracomunitari ci salveranno, pagando le nostre pensioni. Insomma, l'impressione che avevo di lui è che il professore appartenesse ...

