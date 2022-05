Ucraina, esplosioni a Kiev. Raid russi anche su Odessa, Cherson e Dnipro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono state segnalate esplosioni in diverse città dell’Ucraina nella serata di oggi, 5 maggio. Secondo alcuni media locali, si sono verificate a Kiev, Mykolaiv, Odessa e Cherson. anche il sindaco di Dnipro Borys Filatov ha annunciato sul suo canale Telegram che il centro della città è stato attaccato dai missili russi. Secondo la testata Unian, anche Zaporizhzhia e Cerkasy sono state colpite da pesanti bombardamenti. A Brovary, alle porte di Kiev, il sindaco ha fatto sapere: «Ci sono informazioni su un Raid aereo». Un missile è stato abbattuto. Frammenti sono caduti nella foresta circostante da cui si è sprigionato un vasto incendio. May 4, 2022 May 4, 2022 Leggi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono state segnalatein diverse città dell’nella serata di oggi, 5 maggio. Secondo alcuni media locali, si sono verificate a, Mykolaiv,il sindaco diBorys Filatov ha annunciato sul suo canale Telegram che il centro della città è stato attaccato dai missili. Secondo la testata Unian,Zaporizhzhia e Cerkasy sono state colpite da pesanti bombardamenti. A Brovary, alle porte di, il sindaco ha fatto sapere: «Ci sono informazioni su unaereo». Un missile è stato abbattuto. Frammenti sono caduti nella foresta circostante da cui si è sprigionato un vasto incendio. May 4, 2022 May 4, 2022 Leggi ...

