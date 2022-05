Ucraina, deputata Kiev: “Ancora 30 bambini nell’Azovstal” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Nell’acciaieria Azovsal di Mariupol ci sono Ancora trenta bambini, da cui sono stati evacuati un centinaio di civili. Lo ha detto a Sky News la deputata Ucraina Kira Rudik, affermando che dopo una ventina di tentativi falliti 156 persone dalle acciaierie Azovstal sono arrivate in sicurezza a Zaporizhzhia. ”E’ un successo incredibile l’essere riusciti a portare fuori queste persone”, ha dichiarato, aggiungendo che “in questo momento il nostro obiettivo principale è garantire che escano tutti i bambini, ci sono Ancora circa 30 bambini lì”. Rudik ha spiegato che la fase più complicata riguarda ”i soldati ucraini feriti perché la Russia non li fa uscire”. Intanto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, citato dall’agenzia di stampa Ria, sono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Nell’acciaieria Azovsal di Mariupol ci sonotrenta, da cui sono stati evacuati un centinaio di civili. Lo ha detto a Sky News laKira Rudik, affermando che dopo una ventina di tentativi falliti 156 persone dalle acciaierie Azovstal sono arrivate in sicurezza a Zaporizhzhia. ”E’ un successo incredibile l’essere riusciti a portare fuori queste persone”, ha dichiarato, aggiungendo che “in questo momento il nostro obiettivo principale è garantire che escano tutti i, ci sonocirca 30lì”. Rudik ha spiegato che la fase più complicata riguarda ”i soldati ucraini feriti perché la Russia non li fa uscire”. Intanto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, citato dall’agenzia di stampa Ria, sono ...

