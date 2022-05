Spalletti recupera Lobotka: a Torino ci sarà (Di mercoledì 4 maggio 2022) Spalletti recupera il suo metronomo: Stanislav Lobotka ha smaltito l’infortunio muscolare che s’era procurato nella partita contro la Roma e tornerà a disposizione dopo aver saltato la nefasta partita di Empoli e la roboante vittoria col Sassuolo che ha sancito la qualificazione degli azzurri alla prossima Champions League. La sua foto allegata all’ultimo report dell’allenamento del Napoli, che – così come ieri – non lo menziona tra i calciatori che hanno lavorato a parte, non lascia spazio a dubbi: lo slovacco sarà con la squadra a Torino. Una buona notizia in vista delle ultime tre partite di campionato, che la squadra – a quanto riporta Sky – vuole affrontare senza cali di tensione per difendere il terzo posto dagli attacchi della Juventus. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 maggio 2022)il suo metronomo: Stanislavha smaltito l’infortunio muscolare che s’era procurato nella partita contro la Roma e tornerà a disposizione dopo aver saltato la nefasta partita di Empoli e la roboante vittoria col Sassuolo che ha sancito la qualificazione degli azzurri alla prossima Champions League. La sua foto allegata all’ultimo report dell’allenamento del Napoli, che – così come ieri – non lo menziona tra i calciatori che hanno lavorato a parte, non lascia spazio a dubbi: lo slovaccocon la squadra a. Una buona notizia in vista delle ultime tre partite di campionato, che la squadra – a quanto riporta Sky – vuole affrontare senza cali di tensione per difendere il terzo posto dagli attacchi della Juventus. L'articolo ilNapolista.

