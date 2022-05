Se Petrocelli non lascia la Commissione Esteri | i senatori si dimettono e lo lasciano solo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ladi Palazzo Madama rischia lo stallo. Dopo le polemiche e l’annuncio della sua espulsione dal MoVimento 5 Stelle per via (anche) di quel post inneggiante alla Russia di Putin – con quella “Z” maiuscola, simbolo dell’invasione in Ucraina, utilizzata in occasione della festa della Liberazione dello scorso 25 aprile -, Vitonon ha alcuna intenzione dire il sui posto di Presidente dial Senato. E ora, alla spicciolata, praticamente tutti i partiti (di maggioranza e opposizione) hanno deciso di ritirare i loroda quella. Vitonon si dimette, ino la“Io intendo in ogni caso ...

Ma la 'resistenza' diè finita. Il senatore 'quasi ex grillino', nonostante la Commissione da lui presieduta nei fattiesiste più,molla e soprattuttoha alcuna intenzione ...... come ulteriore pressing per sbloccare la vicenda del presidente pentastellato, a cui da ... "mi risulta - prosegue - che la norma sugli inceneritori a Roma sia stata spinta da Cingolani: ...Il presidente filoputiniano del Movimento 5 stelle (in corso di espulsione) Vito Petrocelli non vuole mollare la poltrona e ha cercato di mettersi in contatto con la Russia. Alle 17 arriva la notizia ...Dimissioni di massa in via di formalizzazione, ma Vito Petrocelli non solo non molla la presidenza della commissione Esteri del Senato ma rilancia. Dalla Lega stamattina è arrivata la conferma che “i ...