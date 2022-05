Pre-qualificazioni IBI 2022 al Foro Italico | ecco i semifinalisti

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Proseguono sui campi romani le sfide che mettono in palio le wild card per gli Internazionali BNL d’Italia: in vendita i biglietti ground per assistere agli incontri

Advertising

zazoomblog : Pre-qualificazioni al Foro Italico: la quinta giornata (live ora Nardi-Cecchinato su SuperTennis) - #Pre-qualificaz… - zazoomblog : Pre-qualificazioni al Foro Italico: la quinta giornata (alle 10 Nardi-Cecchinato su SuperTennis) - #Pre-qualificaz… - infoitsport : Pre-qualificazioni IBI 2022 al Foro Italico: i risultati della quarta giornata - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: ?? In campo al Foro Italico la fase finale del Torneo di pre-qualificazioni degli #IBI22! Tutti i match in campo oggi… - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: ?? Conclusa la terza giornata di pre-qualificazioni agli #IBI22! Tutti i risultati ???? -

Jannik Sinner Si avvicina sempre più il debutto di Jannik Sinner sulla terra casalinga degli Internazionali BNL d'Italia , che ad oggi vede in corso leprogrammate dal 30 aprile al 5 maggio. Il giovane talento azzurro sarà chiamato a difendere, in quel di Roma, 45 punti nel ranking ATP, che corrispondono alla metà di quelli ...Impresa di Francesco Forti nelleagli Internazionali d'Italia. Il cesenaticense ha travolto negli ottavi con un doppio 6 - 1 Filippo Speziali e nei quarti Marco Cecchinato, testa di serie n.1, per 1 - 6, 6 - 3, 7 ...Si avvicina sempre più il debutto di Jannik Sinner sulla terra casalinga degli Internazionali BNL d’Italia, che ad oggi vede in corso le pre-qualificazioni programmate dal 30 aprile al 5 maggio. Il ...Sport - Le pre - qualificazioni di Roma metterannno in palio due pass per il tabellone principale degli Internazionali d'Italia, che si disputeranno nella capitale dal 9 al 15 maggio. L'evento ...