Petrachi | “Sarebbe bello lavorare con Conte | parliamo stessa lingua calcistica”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “con Antonio? La nostra amicizia è profonda, abbiamo unavisione di calcio, lo sappiamo e lo riconosciamo.la, ma c’è da dire che Antonio non regala niente a nessuno. Al di là dell’amicizia, se tu sei valido puoicon lui, altrimenti non ti pensa nemmeno.a stretto contatto con una persona che stimi e reputi amico, è il desiderio di chiunque, ma siamo entrambi esigenti e cazzuti; quindi, potremmo anche cozzare a livello caratteriale”. Queste le parole di Gianlucaa Radio Sportiva. Per quanto riguarda il proprio futuro professionale, l’ex ds della Roma spiega: “Io devo ripartire, è l’aspetto più importante. Devo rimettermi in gioco e ...