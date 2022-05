Paolo Bonolis svela chi prenderà il suo posto | “ecco il mio erede”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 4 maggio 2022)è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, nonchè uno dei più amati dal pubblico. In un’intervista rilasciata a “Superguidatv”, il famoso presentatore hato chi potrebbe essere il suo. Le sue dichiarazioni vi lasceranno a bocca aperta. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato una confessione del genere. In questo articolo vi riportiamo le sue parole. (Continua dopo la foto…) La carriera e la vita privata diè un famoso conduttore televisivo, nato a Roma il 14 giugno 1961. È uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana. e i suoi programmi ottengono sempre un discreto successo. Nel corso della sua unga carriera ha lavorato sia per la Rai che per Mediaset. È stato ...