Monreale commemora il cap Emanuele Basile al 42° anniversario dell’omicidio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi, 4 maggio 2022, ricorre il 42°del Capitano dei Carabinieri. Durante la notte del 1980, giornata di festa aper la ricorrenza del Santissimo Crocifisso, il Capitano, mentre era di ritorno in caserma con la moglie Silvana e la figlioletta Barbara in braccio dopo i festeggiamenti cittadini, veniva barbaramente ucciso da tre sicari di ‘Cosa Nostra’, subito arrestati dai Carabinieri intervenuti. Questa mattina, alle ore 10:15, si è svolta una breve cerimoniativa presso la sede del Gruppo Carabinieri di, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Gen. B. Rosario Castello, del Comandante Provinciale, Gen. B. Giuseppe De Liso, e di una rappresentanza del ...

