Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè tornano a parlare della rottura: “È finita per divergenze che non possono essere superate.” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati, ma la curiosità sulla fine della loro storia d’amore non accenna a spegnersi. Dopo aver annunciato la rottura con un comunicato stampa, l’ex nuotatore torna a parlare della principessa in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “È finita per divergenze di vedute che non possono essere superate. Ci abbiamo provato, ma la nostra storia resta una bellissima parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”. Manuel non aggiunge dettagli alla versione diffusa, e tralascia le voci che darebbero a suo padre parte delle responsabilità. Anche Lulù ha aggiornato i suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022)si sono lasciati, ma la curiosità sulla fineloro storia d’amore non accenna a spegnersi. Dopo aver annunciato lacon un comunicato stampa, l’ex nuotatore torna aprincipessa in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Èperdi vedute che non. Ci abbiamo provato, ma la nostra storia resta una bellissima parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”.non aggiunge dettagli alla versione diffusa, e tralascia le voci che darebbero a suo padre parte delle responsabilità. Ancheha aggiornato i suoi ...

