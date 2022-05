Lotta all’inflazione, bonus per 600mila bergamaschi. «Ma servono anche interventi strutturali» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il decreto aiuti Il contributo una tantum da 200 euro porterà in Bergamasca entro l’estate circa 120 milioni di euro. Le associazioni dei consumatori pongono però l’accento sulla necessità di scelte destinate a durare nel tempo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il decreto aiuti Il contributo una tantum da 200 euro porterà in Bergamasca entro l’estate circa 120 milioni di euro. Le associazioni dei consumatori pongono però l’accento sulla necessità di scelte destinate a durare nel tempo.

Advertising

webecodibergamo : Lotta all’inflazione, bonus per 600mila bergamaschi. «Ma servono anche interventi strutturali» - conchitalaserv1 : Lavrov: 'Hitler aveva origini ebree e gli imprenditori italiani sono eroi civili nella lotta all’inflazione'. #Rete4 - CalifanoRosy : RT @AndreaRoventini: Per l'Istat, l'inflazione nel 2022 è almeno pari al 5,2%, ma @CarloBonomi_ non vuole aumenti salariali, e afferma: “Im… - Ogree1969 : RT @confundustria: Il nostro Grandissimissimo Presidente Bonomi Carlo: 'Imprenditori eroi civili nella lotta all’inflazione, con l’aumento… - stinco_di_santo : RT @confundustria: Il nostro Grandissimissimo Presidente Bonomi Carlo: 'Imprenditori eroi civili nella lotta all’inflazione, con l’aumento… -