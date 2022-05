LIVE – Valencia-Virtus Bologna 29-39, semifinale Eurocup 2021/2022 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in DIRETTA Valencia Basket-Virtus Segafredo Bologna, semifinale di Eurocup 2021/2022 di basket. La formazione di coach Scariolo si è imposta ai quarti in una partita tiratissima contro Ulm trascinata da uno stratosferico Jaiteh, che ha toccato il suo career high con 27 punti, a cui si aggiungono anche 11 rimbalzi. Ora, in semifinale, trova la formazione spagnola, che ha centrato una vittoria di autorità contro il Boulogne Metropolitans 92, giustiziere agli ottavi di Venezia. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 4 maggio, con Sportface che vi terrà compagnia con un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Eurocup ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere inBasket-Segafredodidi basket. La formazione di coach Scariolo si è imposta ai quarti in una partita tiratissima contro Ulm trascinata da uno stratosferico Jaiteh, che ha toccato il suo career high con 27 punti, a cui si aggiungono anche 11 rimbalzi. Ora, in, trova la formazione spagnola, che ha centrato una vittoria di autorità contro il Boulogne Metropolitans 92, giustiziere agli ottavi di Venezia. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 4 maggio, con Sportface che vi terrà compagnia con unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN...

Advertising

karda70 : RT @SkySport: Eurocup ora LIVE su Sky, la Virtus Bologna a caccia della finale! #SkyBasket #Basket #SkySport #Eurocup #VirtusBologna #Virtu… - SkySport : Eurocup ora LIVE su Sky, la Virtus Bologna a caccia della finale! #SkyBasket #Basket #SkySport #Eurocup… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Virtus Bologna a caccia della finale di EuroCup 2021-2022, ma l'ostacolo della Fonteta di Valencia è… - zazoomblog : LIVE Valencia-Virtus Bologna EuroCup basket 2022 in DIRETTA: tra poco la semifinale in gara secca - #Valencia-Virt… - sportli26181512 : Eurocup: Valencia-Virtus Bologna, il risultato della semifinale in diretta live: La Virtus Bologna a caccia del pas… -