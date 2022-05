Le qualità incomprese dei termovalorizzatori

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il progetto del nuovo termovalorizzatore di Roma, ispirato al ben riuscito modello danese di Copenaghen, sta dividendo maggioranza di governo e sindacati. L’impianto tratterà fino a 600.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati all’anno e – secondo il sindaco Roberto Gualtieri – ridurrà del 90% il fabbisogno di discariche della capitale. Il primo cittadino romano, in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato di una scelta «nel segno della sostenibilità e dell’ambiente», in grado di abbattere le emissioni inquinanti «del 45%» e di produrre «energia per 150.000 famiglie». Il piano ha ottenuto il via libera il 2 maggio grazie al cosiddetto decreto aiuti, non votato dai ministri del Movimento 5 Stelle in segno di protesta contro il termovalorizzatore romano. E Giuseppe Conte, intervistato dalla Stampa, ha parlato di un passo indietro dal punto di vista ambientale. I malumori e le ...