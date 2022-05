Juve-Di Maria | fase due | ecco perché si può fare | in programma summit con Mendes

Advertising

Valutazioni che rafforzano la posizione della Juventus, seppur una decisione finale Dinon l'abbia ancora presa. Se il compagno di Lionel Messi viene descritto sempre più tentato, segnali ......per Die David Neres Lampi di classe, gol, esultanze. La Dybala mask ha ancora quattro partite per far gioire i tifosi della Juventus. Lui vuole finire da protagonista la sua storia con la...In attesa di novità sul fronte Chelsea e sulla volontà di Pulisic, la Juventus continua a valutare le alternative. I nomi riguardano principalmente Zaniolo, Di Maria e David Neres. Le prossime ...Non si tratta ancora di nulla di avanzato, ma vedere Di Maria alla Juventus, ora, è più di una vaga idea. Ad aprire la strada alla trattativa è stata la partenza annunciata di Dybala in estate. Senza ...