Advertising

globalistIT : - mirkoangellotti : A me Guia Soncini sta sul cazzo a prescindere, voce demmerda, argomenti del cazzo. Fine.??. - SBerritta : In questo Paese dove tutti lasciano il lavoro, Guia Soncini è l’unica che paga l’affitto? - chefcecio : In questo Paese dove tutti lasciano il lavoro, Guia Soncini è l’unica che paga l’affitto? - - nonsischerzapiu : Leggere gli articoli di Guia Soncini è come urlare contro quelli dei call center: a volte ne hai un gran bisogno po… -

Globalist.it

Il recente volume di, L'era della suscettibilità (Marsilio 2021) individua parte di quegli effetti "mostruosi", aiutandoci a capire i nostri tempi per tanti versi irrazionali e come si ...La prima grande verità della mia vita adulta me la disse un amico quando avevo più o meno venticinque anni, ero al mio terzo lavoro, e nessuno di quelli che frequentavo la sera lavorava di giorno. ... Guia Soncini ci spiega ‘l’era della suscettibilità’ e perché non sappiamo più essere in disaccordo La presenza di diverse parole in inglese attesta – osserva giustamente la Soncini – che la neolingua è nata «negli Stati Uniti della Suscettibilità, che in passato hanno esportato alcune mode per le ...La prima grande verità della mia vita adulta me la disse un amico quando avevo più o meno venticinque anni, ero al mio terzo lavoro, e nessuno di quelli che frequentavo la sera lavorava di giorno.