Graduatorie GPS, ordinanza in ritardo. Dopo rilievi del Consiglio di Stato si potrebbero ripensare ai criteri per le supplenze? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Graduatorie GPS provinciali e di istituto per le supplenze degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale predisposta dal Ministero e su cui si è già espresso il CSPI, intesa come proroga dell'OM 60/2020 in seguito all'intervento del Decreto Milleproroghe 2022. Nel frattempo però i rilievi diffusi dal Consiglio di Stato sul nuovo REGOLAMENTO delle supplenze, che entrerebbe in vigore dal 2025, pone dei forti dubbi.

