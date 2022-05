FOTO Palermo, verso i playoff: cena di squadra per Brunori e compagni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo la visita al santuario di Santa Rosalia, il Palermo di Silvio Baldini si è intrattenuto in una cena di squadra in vista dei playoff di Serie C Leggi su mediagol (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo la visita al santuario di Santa Rosalia, ildi Silvio Baldini si è intrattenuto in unadiin vista deidi Serie C

Advertising

fattoquotidiano : Palermo, “falsa invalida incastrata dalle foto in cui balla la danza del ventre”: sequestrati 205mila euro - alepileri67 : RT @fattoquotidiano: Palermo, “falsa invalida incastrata dalle foto in cui balla la danza del ventre”: sequestrati 205mila euro https://t.c… - LiveSiciliaPA : Il Palermo in visita a Santa Rosalia FOTO – VIDEO - Maruzzella8720 : RT @Maruzzella8720: Alcune foto degli interni dell a Casina Cinese di Palermo,?????? Fu realizzata da G. Venanzio Marvuglia a partire dal 17… - RetweetPalermo : RT @Yoshikea1: Foto appena pubblicata @ Palermo, Italy -