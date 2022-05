Felisa e Fedeli: svolta italiana ai vertici di Aston Martin (Di mercoledì 4 maggio 2022) Aston Martin ha deciso di affidarsi alla competenza e professionalità italiane per guidare i vertici della società. Infatti il consiglio di amministrazione ha nominato Amedeo Felisa come nuovo amministratore delegato. Roberto Fedeli, invece, ha ottenuto l’incarico di chief technical officer. La nuova dirigenza dovrà portare avanti i piani di rilancio del brand e il passaggio Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha deciso di affidarsi alla competenza e professionalità italiane per guidare idella società. Infatti il consiglio di amministrazione ha nominato Amedeocome nuovo amministratore delegato. Roberto, invece, ha ottenuto l’incarico di chief technical officer. La nuova dirigenza dovrà portare avanti i piani di rilancio del brand e il passaggio

