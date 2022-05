Conte: per M5S inceneritore non negoziabile, PD chiarisca (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “Noi siamo quelli del dialogo, non insultiamo i nostri interlocutori. Ora il Pd ci propone gli inceneritori? Noi siamo sempre qui, non stiamo cambiando strategia. Dobbiamo parlarci col Pd e capire quali sono la loro posizione e orientamento.” “Chi vuole lavorare con noi deve sapere che per noi questi sono principi non negoziabili. Loro devono chiarire queste posizioni”. Lo dice il leader M5S Giuseppe Conte, durante la presentazione della scuola di formazione politica del partito, a proposito della norma Contenuta nel dl Aiuti che apre alla realizzazione di un inceneritore a Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma – “Noi siamo quelli del dialogo, non insultiamo i nostri interlocutori. Ora il Pd ci propone gli inceneritori? Noi siamo sempre qui, non stiamo cambiando strategia. Dobbiamo parlarci col Pd e capire quali sono la loro posizione e orientamento.” “Chi vuole lavorare con noi deve sapere che per noi questi sono principi non negoziabili. Loro devono chiarire queste posizioni”. Lo dice il leader M5S Giuseppe, durante la presentazione della scuola di formazione politica del partito, a proposito della normanuta nel dl Aiuti che apre alla realizzazione di una Roma. (Agenzia Dire)

Advertising

sebmes : Ha ragione Paolo Mieli: per il suo messaggio #Lavrov ha scelto la tv dell’amico di Putin e ha scelto l’Italia perch… - dellorco85 : Alan #Friedman che pulisce la sedia sulla quale era seduto #Conte... questo è un giornalista? Che pietà. Friedman e… - Ettore_Rosato : Dalla polemica sulle armi all’Ucraina, alla difesa -di fatto- della presidenza a #Petrocelli al no alla norma sul t… - razzaromagnola : RT @PietroSalvatori: Sono due mesi che si colgono segnali su segnali, alla fine è venuto fuori quel che si sospettava: Conte e Salvini util… - marinariccardi6 : RT @UmbertoPlacci: SCRIVIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO Oggi, con la conferenza stampa del.presidente Giuseppe Conte, prende il via un nuovo… -