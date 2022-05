' Cercansi commesse libere da impegni familiari' | multa da 7mila euro per l' annuncio choc

Advertising

AndreaGaratti : @LaStampa Cercansi commesse diciottenni Presentarsi solo se VACCINATE … Secondo voi, gli avrebbero fatto la multa?… - AndreaGaratti : @Corriere Cercansi commesse di diciotto anni Presentarsi solo se vaccinate … Secondo voi cosa sarebbe successo? - andlazz : RT @zluca2: Ne usciremo mai? No! Asiago, polemica sul cartello in vetrina: 'Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari' http… -

I titolari di un esercizio commerciale di Asiago che nei giorni scorsi avevano affisso in vetrina l'annuncio "diciottenni libere da impegni familiari" sono stati sanzionati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, che ha contestato loro la violazione dell'articolo 27 del Codice delle Pari Opportunità. Ai commercianti dei centralissimi Magazzini Dal Sasso è stata contestata la violazione dell'articolo 27 del Codice delle Pari Opportunità. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza ha sanzionato i titolari dell'esercizio commerciale di Asiago che nei giorni scorsi avevano affisso in vetrina l'annuncio "Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari".