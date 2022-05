Cane segue il suo amato padrone al funerale – spezza il cuore a tutti quando non vuole andarsene dalla tomba (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il legame tra un Cane e il suo padrone è molto forte e sopravvive attraverso alti e bassi. Noi esseri umani non dimentichiamo mai il rapporto speciale che abbiamo avuto con i nostri animali. I ricordi rimangono a lungo anche dopo la loro morte e la stessa cosa avviene anche nei nostri amici a quattro zampe. James William Warner aveva solo 22 anni quando è morto. La sua morte inaspettata ha spezzato il cuore alla sua famiglia e ai suoi amici. Sua madre era distrutta quando ha ricevuto la notizia che suo figlio se n’era andato. “È come se avessi avuto un’esperienza extra corporea. Sono crollata. Il mio mondo si è frantumato in mille pezzi,” ha detto la madre di James a Tennessean. “Ogni secondo vissuto con lui è stato una gioia. Lui era un bravissimo ragazzo, ed era ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il legame tra une il suoè molto forte e sopravvive attraverso alti e bassi. Noi esseri umani non dimentichiamo mai il rapporto speciale che abbiamo avuto con i nostri animali. I ricordi rimangono a lungo anche dopo la loro morte e la stessa cosa avviene anche nei nostri amici a quattro zampe. James William Warner aveva solo 22 anniè morto. La sua morte inaspettata hato ilalla sua famiglia e ai suoi amici. Sua madre era distruttaha ricevuto la notizia che suo figlio se n’era andato. “È come se avessi avuto un’esperienza extra corporea. Sono crollata. Il mio mondo si è frantumato in mille pezzi,” ha detto la madre di James a Tennessean. “Ogni secondo vissuto con lui è stato una gioia. Lui era un bravissimo ragazzo, ed era ...

