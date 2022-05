A2A al tour estivo Jova Beach Party 2022 per parlare di sostenibilità (Di mercoledì 4 maggio 2022) A2A è la Life Company che si prende cura della vita ogni giorno, occupandosi di energia, acqua e ambiente, e mettendo a disposizione servizi essenziali nel rispetto di una sostenibilità di lungo periodo, grazie alle più avanzate tecnologie. In coerenza con il suo posizionamento e in linea con i principi del JBP, A2A presidierà l’attesissimo tour estivo con il progetto rispettare energia, acqua e ambiente #GIOVAATUTTI, ideato con Serviceplan Italia. Sarà un’occasione per riflettere sull’ambiente, impegnandosi a mantenere pulita la spiaggia e il mare, a non inquinare, a fare la raccolta differenziata ed evitare l’uso della plastica. Perché ballando e cantando il messaggio arriverà più chiaro e forte al cuore delle persone. È questo l’obiettivo, diffondere una cultura della sostenibilità attraverso piccoli tips: pratiche ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 maggio 2022) A2A è la Life Company che si prende cura della vita ogni giorno, occupandosi di energia, acqua e ambiente, e mettendo a disposizione servizi essenziali nel rispetto di unadi lungo periodo, grazie alle più avanzate tecnologie. In coerenza con il suo posizionamento e in linea con i principi del JBP, A2A presidierà l’attesissimocon il progetto rispettare energia, acqua e ambiente #GIOVAATUTTI, ideato con Serviceplan Italia. Sarà un’occasione per riflettere sull’ambiente, impegnandosi a mantenere pulita la spiaggia e il mare, a non inquinare, a fare la raccolta differenziata ed evitare l’uso della plastica. Perché ballando e cantando il messaggio arriverà più chiaro e forte al cuore delle persone. È questo l’obiettivo, diffondere una cultura dellaattraverso piccoli tips: pratiche ...

Advertising

Lopinionista : A2A al tour estivo Jova Beach Party 2022 per parlare di sostenibilità - GoldenBackstage : A2A Life Company è main sponsor del #JovaBeachParty 2022. In coerenza con il suo posizionamento e in linea con i pr… -