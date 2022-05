WTA Madrid | tutti i quarti in tv | Sorribes Tormo sogna in grande

Advertising

Eurosport_IT : Il grand eupset lo firma Anhelina Kalinina, mentre contro Daria Kasatkina vince Sara Sorribes Tormo ????… - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Mercoledì 04 Maggio 2022 - livetennisit : Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Mercoledì 04 Maggio 2022 - sportface2016 : #MMOpen: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 4 maggio con #Sinner e #Musetti - pojd01 : solo Raducanu/Halep potrebbe salvare il WTA di Madrid, ma purtroppo non avremo mai questa finale -

, IL TABELLONE DEI QUARTI J. B. Teichmann vs A. Kalinina S. Sorribes Tormo vs (12) J. Pegula E. Alexandrova vs A. Anisimova O. Jabeur (8) vs S. Halep 3 maggio 2022Delineato il quadro dei quarti di finale del1000 di2022 . Nella giornata odierna di martedì 3 maggio, presso la Caja Màgica sono andati in scena i quattro match di ottavi di finale della parte alta del tabellone. La prima a staccare ...Dopo il primo titolo WTa a Guadalajara, dopo il primo quarto ... e si è spinta ai quarti per la prima volta in carriera a Madrid. Numero 47 del mondo questa settimana, Sorribes Tormo è ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...