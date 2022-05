Truffe «sentimentali» e attacchi informatici | 19 arresti | la banda ha colpito anche a Bergamo - Video

(Di martedì 3 maggio 2022) Il blitz Operazione dei carabinieri di Savona, 19 ordini di cattura per associazione a delinquere. Oltre 430 vittime in diverse province italiane,compresa, giro d’affari di quasi 6 milioni. Gli investigatori: i truffatori intrecciavano sui social relazioni virtuali con donne in difficoltà per ottenere denaro, oppure clonavano le pagine web di aziende per dirottare i pagamenti verso i conti correnti dell’organizzazione. Ildell’operazione.

Advertising

gazzettamantova : Truffe sentimentali a donne sole e malate: sgominata organizzazione criminale nel Mantovano - magdulka64 : RT @_Carabinieri_: Savona: i #Carabinieri hanno sgominato un’organizzazione criminale dedita alle truffe online. 29 gli indagati, che avreb… - TerlizziGerardo : RT @_Carabinieri_: Savona: i #Carabinieri hanno sgominato un’organizzazione criminale dedita alle truffe online. 29 gli indagati, che avreb… - paolamodenaa : RT @Affaritaliani: Truffe sentimentali online, arrestati 19 nigeriani: così lavorano gli scammer - DlymaMohamed2 : RT @_Carabinieri_: Savona: i #Carabinieri hanno sgominato un’organizzazione criminale dedita alle truffe online. 29 gli indagati, che avreb… -

...e in breve riuscivano a carpire informazioni preziose con le quali avviavano relazioni... La procura savonese ha indagato 29 persone per associazione per delinquere finalizzata alle...... con conseguente analisi di oltre 14.000 transazioni finanziarie, che ha permesso l'individuazione delle movimentazioni illecite concernenti la ricezione di denaro provento di delitti (on - ...Due le tipologie delle truffe: quella ‘sentimentale’ e quella ‘man in the middle’, l’attacco informatico. La prima comportava il raggiro di donne sole di età comprese tra i 25 e gli 80 anni, ...Secondo quanto emerso allo stato attuale delle indagini, il denaro, proveniente prevalentemente da diverse varianti delle “truffe alla nigeriana”, in particolare quella “sentimentale” e quella “man in ...