SANREMO 2023: LE DATE, I GIOVANI E QUEL MIRACOLO DI VENDITE CHIAMATO AMADEUS (Di martedì 3 maggio 2022) “Sono qui per dire che oggi si alza ufficialmente il sipario sulla 73° edizione del Festival di SANREMO”. AMADEUS si collega con il Tg1, in un confermato gemellaggio con l’evento musicale più famoso d’Italia, e annuncia le DATE di SANREMO 2023 e di SANREMO GIOVANI. Intanto i singoli dell’ultimo Festival stabiliscono un nuovo record di certificazioni. “È stato pubblicato il regolamento di SANREMO GIOVANI, mai accaduto precedentemente, perché già dal 12 maggio, possono arrivare i brani dei ragazzi, fino al 12 ottobre. E il 12 dicembre, in prima serata su Rai 1, sapremo chi sono i primi tre classificati che diventeranno automaticamente Big nella prossima edizione”, così AMADEUS al Tg1. Poi l’annuncio su quando si ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 3 maggio 2022) “Sono qui per dire che oggi si alza ufficialmente il sipario sulla 73° edizione del Festival di”.si collega con il Tg1, in un confermato gemellaggio con l’evento musicale più famoso d’Italia, e annuncia ledie di. Intanto i singoli dell’ultimo Festival stabiliscono un nuovo record di certificazioni. “È stato pubblicato il regolamento di, mai accaduto precedentemente, perché già dal 12 maggio, possono arrivare i brani dei ragazzi, fino al 12 ottobre. E il 12 dicembre, in prima serata su Rai 1, sapremo chi sono i primi tre classificati che diventeranno automaticamente Big nella prossima edizione”, cosìal Tg1. Poi l’annuncio su quando si ...

Advertising

RadioItalia : La 73esima edizione del Festival di Sanremo si svolgerà da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. Noi siamo già car… - xizercul : RT @martola__: sanremo 2023 in tendenza al 2 maggio 2022 questo il social che mi sono scelta per sentirmi a casa - winterflower_jm : La prossima settimana ci sarà l'Eurovision poi dovrò aspettare febbraio 2023 per vedere Sanremo questa attesa mi logora - infoitcultura : Ufficiali le date del Festival di Sanremo 2023 - itsDacampo : A SANREMO 2023 LA DIRETTRICE E DAVID NOMINEE @francescacheeks -