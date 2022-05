Roma, morta la 16enne che si era lanciata dalla finestra di casa: nel suo zaino un compito con un brutto voto (Di martedì 3 maggio 2022) È morta al Gemelli la ragazza di 16 anni che ieri si è lanciata dalla finestra della sua casa al terzo piano in via Mattia Battistini. Un volo di circa 12 metri nel vuoto. Poi il tonfo sordo nel... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 3 maggio 2022) Èal Gemelli la ragazza di 16 anni che ieri si èdella suaal terzo piano in via Mattia Battistini. Un volo di circa 12 metri nel vuoto. Poi il tonfo sordo nel...

