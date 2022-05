Praga | Gaio parte di slancio | ci provano Donati | Bonadio e Fabbiano

(Di martedì 3 maggio 2022) Nel challenger sulla terra ceca il romagnolo raggiunge Giustino al secondo turno, esordio in tabellone per altri tre italiani

Advertising

zazoomblog : Praga: tocca a Gaio Donati Bonadio e Fabbiano - #Praga: #tocca #Donati #Bonadio -

FIT

... che conquista il titolo nel challenger die compie un balzo di 64 posizioni in un colpo solo ... Gian Marco (ITA) +14 369 169 Giannessi, Alessandro (ITA) - 9 348 182, Federico (ITA) - ...... +23), così come la piazza d'onore aconsente di entrare per la prima volta nella Top 200 all'... Franco (ITA) - 3 329 178 Moroni, Gian Marco (ITA) +3 325 182, Federico (... Praga: tocca a Gaio, Donati, Bonadio e Fabbiano Buone notizie arrivano anche dal Challenger 80 di Praga (terra battuta) dove Lorenzo Giustino riesce ... 246 ATP) che difende il titolo dello scorso anno e parte favorito. Bravissimo Federico Gaio, ...