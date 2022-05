Mariupol, "scomparsi 11 bus con civili evacuati" (Di martedì 3 maggio 2022) Solo 3 dei 14 autobus incaricati di evacuare i rifugiati di Mariupol, nella regione di Donetsk, hanno raggiunto il territorio controllato dal governo ucraino. Delle persone che si trovano a bordo dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) Solo 3 dei 14 autobus incaricati di evacuare i rifugiati di, nella regione di Donetsk, hanno raggiunto il territorio controllato dal governo ucraino. Delle persone che si trovano a bordo dei ...

Agenzia_Ansa : 'Solo tre dei 14 autobus di evacuazione con i rifugiati di Mariupol hanno raggiunto il territorio controllato dal g… - MediasetTgcom24 : Ucraina, sindaco Mariupol, scomparsi 11 bus evacuazione #ucraina #kiev #mosca #putin #zelensky #russia… - TV7Benevento : Mariupol, 'scomparsi 11 bus con civili evacuati' - - rubinorossob : SAFE Passage … SAFE Screditare UN e ICRC per sostenere l’Ucraina non ci sto. “Scomparsi” è propaganda in malafede… - steballesio : RT @Agenzia_Ansa: 'Solo tre dei 14 autobus di evacuazione con i rifugiati di Mariupol hanno raggiunto il territorio controllato dal governo… -