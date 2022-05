(Di martedì 3 maggio 2022)leè riconosciuto come un disturbo compulsivo, la cui caratteristica è l’incontrollabile tentazione di compiere questo gesto. Secondo la psicologia, l’onicofagia è annoverata tra i disturbi del comportamento e delle emozioni caratteristiche dei periodi dell’infanzia e dell’adolescenza. Chi soffre di onicofagia, mangia non solamente lema anche cuticole e pellicine. Secondo le L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

_itsbabii_ : si accettano consigli per smettere di mangiarsi le unghie - Epiphinon : RT @bylprod: la tipa tra il pubblico si sta mangiando le unghie e fino a stasera arriverà a mangiarsi pure quelle delle amiche accanto #co… - bylprod : la tipa tra il pubblico si sta mangiando le unghie e fino a stasera arriverà a mangiarsi pure quelle delle amiche a… - bluvertigobot : Le sfide, le vacanze, lo stato, la frutta, i soldi, mangiarsi le unghie, gli amici imborghesiti - iosonosconessa : lui può mangiarsi le unghie lei no xpiacere li amo?????? #Amici21 -

CheSuccede

leè un brutto e frequente vizio, in realtà un vero e proprio problema molto comune, che interessa non soltanto i bambini e gli adolescenti ma anche tantissimi adulti. Le motivazioni ...Onicofagia non è un termine che si sente molto in giro. Ma il disturbo che indica è purtroppo molto diffuso tra la popolazione. Si tratta della cattiva abitudine dile, cioè di rovinare con i denti lee le cuticole delle mani. Il disturbo è particolarmente frequente tra i più giovani , ma vi sono anche molti adulti che ne soffrono. Le ... Mangiarsi le unghie, un vizio difficile da togliere che può provocare problemi alla nostra salute - CheSuccede.it