Kim Kardashian al Met Gala con l'abito di Marilyn Monroe (Di martedì 3 maggio 2022) Nell'estate del 2020, con l'edizione presidenziale alle porte e con Kanye West candidato alla Casa Bianca, i media statunitensi hanno iniziato a chiedersi se Kim Kardashian fosse destinata a diventare la prossima First Lady. Nel 2017, per uno shooting, lei si è era anche trasformata in Jackie Kennedy (RIVEDILA QUI), per rimarcare il peso della sua famiglia. Nel frattempo Kim ha divorziato da Kanye e Joe Biden ha vinto le elezioni. Al Met Gala 2022 però la Kardashian è riuscita comunque ad essere la più chiacchierata della serata, presentandosi con il nuovo fidanzato Pete Davidson e, soprattutto, vestendo i panni di Marilyn Monroe. Letteralmente. Sette chili in meno Kim come Marilyn Il tema dell'edizione 2022 era Gilged Glamour, una celebrazione dell'età dell'oro americana, ...

